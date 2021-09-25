BAKAN KOCA, TEKNOFEST'İ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bakan Koca, alanı gezerken ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Koca, daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait standı gezerek incelemelerde bulundu.