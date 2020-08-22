Son dakika haberi: Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması,...
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi."
22.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:27
Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi."
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Kaynak: AA