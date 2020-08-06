Son dakika haberi | Bakan Koca "sorumluluk" çağrısında bulundu Açıklaması
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum.
06.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA