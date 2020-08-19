Son dakika haberi: Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi" Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi" "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor.

Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi" "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız" "Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta" "Konya'da geçen ay %27.06 olan oran son hafta %12.51'e son 3 gün %10.42'ye kadar düştü" Kaynak: İHA