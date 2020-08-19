Son dakika haberi: Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi"
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi" "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor.
19.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:19
Bakan Koca: "Son 24 saatte bin 303 yeni vaka tespit edildi"
"Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız"
"Zatüre oranımız özellikle son dönemde giderek azalmakta"
"Konya'da geçen ay %27.06 olan oran son hafta %12.51'e son 3 gün %10.42'ye kadar düştü"
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Kaynak: İHA