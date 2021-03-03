Son dakika haberi: Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulundu Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulundu Açıklaması

03.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:22
Son dakika haberi: Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulundu Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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