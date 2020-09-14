Son dakika haberi | Bakan Koca: Saldırıda yaralanan 2 Kızılay personeli Kilis'e sevk edildi
Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu yaralanan 2 personelinin ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
14.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:13
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu yaralanan 2 personelinin ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu 1 Kızılay personelimiz şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
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Kaynak: DHA