Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız."

Koca: "(65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız."

Kaynak: AA