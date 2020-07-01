Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler.
Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler.
01.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız."
Koca: "(65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız."
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Kaynak: AA