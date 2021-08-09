Son dakika haberi... Bakan Koca'nın aşılamada 27 sıra yükseldiği için 'Örnek alınmalı' dediği Hakkari'de sevinç

Son dakika sağlık haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada bir haftada 27 sıra yükselen Hakkari'ye teşekkür edip örnek alınması gerektiğini açıklaması kente sevinçle karşılandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada bir haftada 27 sıra yükselen Hakkari'ye teşekkür edip örnek alınması gerektiğini açıklaması kente sevinçle karşılandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, aşıya gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sayın bakanımızın ilimizi paylaşıp, örnek göstermesi bizim için sağlık teşkilatımız için mutluluk verici" dedi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken, bir hafta önce aşılamada 40'ıncı sırada bulunan Hakkari, 27 sıra birden yükselerek en çok aşı yapılan 13'üncü il oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 75'in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'nin örnek alınması gerektiğini belirterek, teşekkür etti.

Bu başarıda en büyük payın sağlık çalışanlarına ait olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil aşılama ekiplerinin geceli gündüzlü çalışarak aşılama yaptıkları kaydedildi. Düşük riskli iller arasına girmesi beklenen kentte vatandaşlar ise başarının gururunu yaşıyor.Hakkari'de aşılama oranının yükseldiğini ifade eden Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, bunun sevindirici olduğunu söyledi. Akbıyık; "Maalesef ülkemizde ve dünyada koronavirüs artarak devam ederken aşılamanın önemi de daha fazla ortaya çıkıyor. Sarıdan bugün itibari ile inşallah maviye geçiyoruz. Bunda sağlık çalışanlarımızın büyük bir emeği var. Mobil aşı ekiplerimiz ev ev gezdi. Yollarda, yaylalarda, köylerde her yerde aşı yapmaya gayret ettiler. Hedefimiz Hakkari'de yüzde yüzünü aşılamaktır. Bundan yaklaşık bir ay önce 50'nci sıradaydık. Şu anda ilk ona girdik diyebiliriz. Sayın bakanımızın ilimizi paylaşıp örnek göstermesi bizim için sağlık teşkilatımız için mutluluk verici. İnşallah biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza layık olmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz" dedi.Hakkari halkının aşı konusunda çok duyarlı olduğunu ifade eden esnaf İbrahim Aşan ise "Esnaf olarak aşı olmayan elemanları çalıştırmadık ve bu başarıyı elde ettik. Bakanımızın bizi paylaşıp örnek göstermesi de hepimizi sevindirdi." Diye konuştu.

Zozan Selimoğlu da, "Hakkari'nin sadece aşı konusunda değil, pandemi boyunca hep duyarlı kaldı. Sayın bakanımızın paylaşımı hepimizi sevindirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan