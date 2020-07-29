Son dakika haberi... Bakan Koca: "Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı.
Son dakika haberi... Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:17
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(5)
Koca: "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA