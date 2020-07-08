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Son dakika haberi | Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir
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Son dakika haberi | Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin, "Bilim Kurulu'nda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği gerekebilir.

Son dakika haberi | Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir
08.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin, "Bilim Kurulu'nda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği gerekebilir. Bunun da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca filyasyon çalışmalarına göre vakaların kaynağının düğünler olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, "Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içindedir. Covid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır. Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadelenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehavete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız 1000 seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep'te vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

'FİLYASYON SÜREMİZ 48 SAATTEN 26 SAATE İNDİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gösterdiği grafikleri şu sözlerle yorumladı: İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5'inci haftada piki yaptığını görüyoruz. 14'üncü haftada ise Hakkari ve Kütahya. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik. Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada yüzde 94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söyleyebilirim" diye konuştu.'İL BAZINDA KISITLAMALAR OLABİLİR'Bakan Koca açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bugün bu konu kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Birtakım tedbirlerin olabileceği il bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir. Bunun da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir" yanıtını verdi.'TEST SONUÇLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK'Bakan Koca, antikor test sonuçlarının sorulması üzerine ise "Testler geçen hafta tamamlandı. Fakat çalışmayı kabul etmeyen her birey için belirlenen iki yedek belirtilmişti. İki yedeğin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. 18 bin kişi olmayınca biz bitirmek istemedik. Çünkü önemli bir çalışma olacak. Yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. 1-2 gün içinde belirlenecek. Tahmini önümüzdeki hafta açıklamış olacağız" dedi.'SALGININ SEYRİNDE FARKLILIK OLMAZSA OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILIR'Bakan Koca, 31 Ağustos'ta okulların açılacağının anımsatılması ve 4 metrekare kuralının uygulanırlığının sorgulandığının bildirilmesi üzerine, şunları belirtti: "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermeyiz. Uygulanabilir olduğunu tartıştıktan sonra en uygun çözüm biz seçmiş oluruz. 31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtileceği için oldu. Eğer salgının durumunda bir değişme olursa uzaktan eğitim ya da hibrit gibi bir tavsiyeyi Bilim Kurulu önerebilir. Bu anlamda bizim önerdiğimiz 4 metrekare kapalı alanın olduğu. Bazı okullar için beden eğitimi ya da hareketin yoğun olduğu yerler için bu mesafenin 4 metrekareye kadar olduğu şeklinde ifade edilebilir. Detayları önümüzdeki haftalarda daha netleştirmiş olacağız. Bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılır. Fakat farklılık olursa eğitim devam eder ama uzaktan eğitim tarzında olabilir." 'GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA FAZLA GRİP AŞISI SİPARİŞİ VERDİK'Bakan Koca, mevsimsel grip aşılarının bu sene daha fazla talep göreceğinin hatırlatılması üzerine "Grip aşısını bildiğiniz gibi riskli grubu için, belirli bir yaşın üstünde olan hasta grubu için önerdiğimizi biliyorsunuz. Geçen seneye göre daha fazla talep olacağını biliyoruz. Geçen seneye göre bu sene daha fazla grip aşısı siparişi verdik. Bir sorun yaşanmayacağını söyleyebilirim" dedi.'İLACIN ÜRETİMİNİ 4 FİRMAYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'Bakan Koca, aşı çalışmaları ve ilaç üretimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve ekim ayında klinik çalışmalarına geçebileceğimizi düşünüyorum. Esas çalışmalar klinik çalışmalar. O zaman geldiğinde daha detaylı açıklama yapmış olabiliriz. Erken dönemde kullandığımız favipiravir ilacının kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favipiravir ilacını artık Türkiye'de uluslararası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyerek hem de yurt dışından hammaddesini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum." 


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Kaynak: DHA

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