Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık"
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Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz."

Koca: "Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık."

Koca: "Bugün 'Çin'den aşı gelecekti nerede' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin."

Son dakika haberi... Bakan Koca: '(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık'
Son dakika haberi... Bakan Koca: '(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık'
Son dakika haberi... Bakan Koca: '(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık'
Son dakika haberi... Bakan Koca: '(Kovid-19) Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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