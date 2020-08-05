Son dakika haberi: Bakan Koca: Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı
Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.
05.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:12
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı, ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak" dedi.
Haber: ANKARA,
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Kaynak: DHA