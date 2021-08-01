Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Metin Oktay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 14:25:46. #1.14#

title