Bakan Koca: Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı