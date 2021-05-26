Son dakika haberi! Bakan Koca: "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."
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Son dakika haberi! Bakan Koca: "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."

Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim.""(BioNTech) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı ülkemize ulaşacak.

"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."

"(BioNTech) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı ülkemize ulaşacak."

"(Sinovac) Çok yakında önemli bir miktar aşı daha ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına teşekkür ediyorum."

"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanıma yaklaştığının müjdesini vermek isterim."

"Bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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