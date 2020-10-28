Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için."
28.10.2020 20:14 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:18
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için.
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu