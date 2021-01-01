Son dakika haberi! Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir."
01.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:06
Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir.
Bakan Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin