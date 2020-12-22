Son dakika haberi! Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır."
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Son dakika haberi! Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır."

22.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:34
Son dakika haberi! Bakan Koca:

Son dakika haberler: Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır.

Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." | Haberler.com Güncel
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