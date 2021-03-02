Son dakika haberi: Bakan Koca, İllere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadelerini kullandı.Haftalık verilere göre; Sinop, Sansun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize 100 bin kişide en yüksek vaka sayılarına sahip iller oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı