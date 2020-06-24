Son dakika haberi | Bakan Koca: "İkinci dalgayı yaşamıyoruz"
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Son dakika haberi | Bakan Koca: "İkinci dalgayı yaşamıyoruz"

Son dakika sağlık haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

24.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (6)

Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."

Koca: "(Kovid-19) Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor."

Koca: "(Kovid-19 nedeniyle) Vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı."

Bakan Koca: "Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar"

Son dakika haberi | Bakan Koca: 'İkinci dalgayı yaşamıyoruz'

Kaynak: AA

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