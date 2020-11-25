Son dakika haberi... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür."
25.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:59
Son dakika haberler... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.
Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun