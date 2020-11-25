Son dakika haberi... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür."

25.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:59
Son dakika haberi... Bakan Koca:

Son dakika haberler... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.

Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İlgili Haberler

Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ekim ayında ateşkes için Aliyev ikna oldu, Paşinyan olmadı'
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ekim ayında ateşkes için Aliyev ikna oldu, Paşinyan olmadı"
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Koca: "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:02:22. #1.15#
title