Son dakika haberi... Bakan Koca: Elleriniz dert görmesin

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gün içinde 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını belirtti. Koca, açıklamasında "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı