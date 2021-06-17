Son dakika haberi... Bakan Koca: Elleriniz dert görmesin
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Son dakika haberi... Bakan Koca: Elleriniz dert görmesin

Son dakika haberi... Bakan Koca: Elleriniz dert görmesin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının gün içinde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını açıklayarak, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gün içinde 47 bin 314 sağlık çalışanının 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptığını belirtti. Koca, açıklamasında "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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