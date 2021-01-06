Son dakika haberi: Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için...
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Son dakika haberi: Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için...

06.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:08
Son dakika haberi: Bakan Koca:

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir.

Bakan Koca: "Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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