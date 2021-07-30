Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 milyon 585 bin 60 kişinin ilk doz aşısını henüz yaptırmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını belirtti.

Dün ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 316 bin 571 olduğunu kaydeden Koca, "İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857 bin 710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231 bin 298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan