Son dakika haberi: Bakan Koca, DHA'nın görüntüleriyle aşı timlerinin fedakarlığını paylaştı

Edinilen son dakika haberine göre servis ettiği 'Aşı timleri, 2 bin 500 rakımlı yaylada' başlıklı haberin görüntülerini sosyal medya hesabında "Vatandaşlarımızın aşı olması için gerekli tüm şartları hazırlamaya gayret ediyoruz" mesajıyla paylaştı.