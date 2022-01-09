Son dakika haberi: Bakan Koca'dan yerli aşı Turkovac'ı formasına taşıyarak sahaya çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altayspor ile karşılaşmasında maça yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıkan Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yukatel Kayserispor-Altayspor karşılaşmasına yerli aşı Turkovac yazan formalarla çıktığı için Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından formaların resmini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz."
(Ömer Faruk Karataş/İHA)
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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