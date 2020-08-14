Son dakika haberi | Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum'da meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum'da meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum'da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, 4'ü çocuk, 5 kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf'u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA