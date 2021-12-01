Son dakika haberi! Bakan Koca'dan hekimlere zam müjdesi (2) - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Koca'dan hekimlere zam müjdesi (2)

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan hekimlere zam müjdesi (2)

Bir son dakika haberine göre MECLİS'TE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Tbmm Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildi. Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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