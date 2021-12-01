Son dakika haberi... Bakan Koca'dan hekimlere zam müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin Tbmm Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenerek yapılacağını söyledi.

Bakan Koca, TBMM'de Ak Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini kaydetti. Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" dedi.

Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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