Son dakika haberi | Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a "TURKOVAC" teşekkürü Açıklaması
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehirspor oyuncularının formasında yer alan yerli aşı TURKOVAC tanıtımından dolayı spor kulübüne teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir spor oyuncularının formasında yer alan yerli aşı TURKOVAC tanıtımından dolayı spor kulübüne teşekkür etti.
Bakan Koca, Eskişehirspor üniformasının fotoğrafına yer verdiği sosyal medya paylaşımında, şunları kaydetti:
"Eskişehirspor, TURKOVAC'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları TURKOVAC tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri