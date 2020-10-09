Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

09.10.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:16
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU KRİTİK"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha önce özel bir hastanede takipte olduğunu hatırlatan Bakan Koca " Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde takibinin uygun olacağını düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Durumunun birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

33 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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