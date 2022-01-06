Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan 'karantina' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek-İHA)

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