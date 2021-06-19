Son dakika haberi! Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca'dan 1 milyon 500 bin doz aşı paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 milyon 500 bin doz aşı yapıldığını paylaşarak, "Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum" ifadesini kullandı.