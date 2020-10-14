Son dakika haberi: Bakan Koca: "Çok yakınız, birinci aşının dolumu bugün bitti"

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci aşının dolumu bugün bitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci aşının dolumu bugün bitti. 2 haftalık dönem sonrası gönüllüleri almış olacağız. Yani çok yakınız, dolumu bugün bitti, sterilite ile ilgili çalışmalar da yarından itibaren başlamış oluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde il bazlı artan vakaların sorulması üzerine Bakan Koca, "Vatandaşımızla birlikte özellikle tedbirlere hassasiyetle uyarak, maskenin altını çiziyorum, çünkü önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların yoğun olacağı bir dönem. Ama bu üst solunum yolu, yani damlacık yoluyla bulaşan bütün enfeksiyonlara yönelik maskenin ve mesafenin son derece önemli olduğunu yüzde 90'ların üzerinde koruduğunu biliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki günlerde bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha da azalabileceğini, eğer maske ve mesafe kurallarına uyarsak göreceğimizi düşünüyoruz, Güney yarım kürede görüldüğü şekilde. Özellikle Güney yarım kürede gribin belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Maskenin aşı benzeri bir reaksiyon oluşturduğunu da biliyoruz. Yani virüs yükünü azaltan bir özelliği olduğunu da biliyoruz. Virüs yükünü azalttığı için aşı benzeri bir rolünün olduğunu ifade edebiliriz. Yani daha ağır geçirmeme durumunun da olabileceğini söyleyebiliriz. Onun için maskeyi ve tedbirlere uyumu hassasiyetle uygulamak noktasında toplum olarak son derece önemli" cevabını verdi.

"SEMPTOMU OLAN TESTİ POZİTİF OLAN KİŞİLERİ HASTA OLARAK TANIMLADIK ZATEN"

Vaka ve hasta tanımlarının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeliyelim. Biz özellikle tedavi rehberimizde semptomu yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Oxford'un hazırladığı dünya haritasında Türkiye olarak biz semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında Temmuz ayından itibaren de bizim özellikle kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde havaalanında gele ya da yurtdışına gidenlere yapılan testler. Askeri celp ve terhis döneminde yapılan testler, cezaevinde yapılan testler, sporculara yapılan testler, OSB'lere yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız taramalar oldu. Ayrıca saha taramalarımız oldu. Daha önce 153 bin kişiye yapılan bir testti. Yarından itibaren de haneler tespit edildi, mümkün mertebe geç olmadan saha çalışmasını tekrarlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu tablo Temmuz ayından itibaren gündeme gelen ve bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan testi pozitif olan kişiler olarak tanımladık zaten. Semptomu olan testi pozitif olan kişileri hasta olarak tanımladık zaten. Daha önce bu kesitsel taramalar olmadığı için vatandaşa karşı daha şeffaf olmak anlamında "hasta" tanımını kullandık. Bu kesitsel taramaları da yer yer bildiriyor olmuş olacağız. Açıkladığımız rakamları DSÖ ile paylaşıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE BU DÖNEMDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLADIĞI ÖĞRENCİLER ARASINDA SALGININ SEYRİNİ BİZ BİLMEK İSTİYORUZ"

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Özellikle bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulunda da bugün konuşulmuş oldu. 2 hafta geçtikten sonra başlayan, yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip gerektiğinde kademeli olarak da geçmiş olacağız. Burada salgının seyri, yüz yüze eğitimle yaş gruplarındaki dağılımın nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulunun da bugün değerlendirmesi bu yönde oldu" diye konuştu.

"ÇOK YAKINIZ, DOLUMU BUGÜN BİTTİ, STERİLİTE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA YARINDAN İTİBAREN BAŞLAMIŞ OLUYOR"

Yerli aşıların ne durumda olduğunun sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Daha önce bahsettiğim bir aşının üretim aşamasına söylemiştim. İkinci aşının da çok yakın olduğunu ifade ettim. Birinci aşının dolumu bugün bitti. Yarından itibaren sterilite safhasına geçilmiş olacak. Zannediyorum sterilite çalışmaları da 2 hafta kadar sürmüş olacak. Bu arada aşı yapılacak kişilerin tespiti ve o kişiler üzerinde karantina ve uygulanacak testlerle ilgili bir zaman dilimi söz konusu olmuş olacak. Bu 2 haftalık dönem sonrası gönüllüleri almış olacağız. Yani çok yakınız, dolumu bugün bitti, sterilite ile ilgili çalışmalar da yarından itibaren başlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİNDE TESTİ POZİTİF OLANLARIN SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ"

Test sonucu pozitif çıkan ve vefat eden sağlık çalışanlarının sorulması üzerine cevap veren Koca, "Sağlık çalışanlarımızın özellikle, pozitif olan, semptomu olan ya da olmayan. Biz çünkü riskli grupta çalışan, Covid servisi, poliklinik, yoğun bakım, acil gibi alanlarda çalışan sağlık çalışanlarımızı, talepleri halinde haftalık taramalarını yapıyoruz. Bunu başladık biliyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden, testi pozitif olan sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönem arttı maalesef. Sayıları 100'ü geçti, 107 olduğunu söyleyebilirim. Yakınlarına baş sağlığı, hepimize baş sağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı