Bakan Koca: Çabalarımız karşılığını buluyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin Sağlık Müdürü ile bir araya geldiğini belirterek, "Çabalarımız karşılığını buluyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin Sağlık Müdürü ile bir araya geldiğini belirterek, "Çabalarımız karşılığını buluyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop İl Sağlık Müdürleri, hastane başhekimleri ve saha koordinatörlerimiz ile il bazında toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları, planlanan sağlık yatırımlarını ele aldık. Çabalarımız karşılığını buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı