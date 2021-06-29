Son dakika haberi: Bakan Koca: "Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak"
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Son dakika haberi: Bakan Koca: "Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TBMM'de basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM'de basın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

Sağlık Bakanı Koca: "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak'
Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak'
Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak'
Son dakika haberi: Bakan Koca: 'Bütün çabamız, pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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