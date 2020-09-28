Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü

28.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:35
Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev'le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Beren Saat Meryem Uzerli Çağatay Ulusoy
Spor Sörloth Can Bartu Eddie Newton Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Çocuk Saldırı Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca Azeri mevkidaşı ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 21:35:39. #1.15#
title