Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."
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Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

02.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:06
Son dakika haberi... Bakan Koca:

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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