Son dakika haberi... Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."
02.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:06
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."
Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin