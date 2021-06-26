Son dakika haberi! Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.