Son dakika haberi! Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.
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Son dakika haberi! Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.

Son dakika haberi! Bakan Koca: 'Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı.

Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! Bakan Koca: "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 00'a kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. - Haberler
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