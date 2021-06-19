Son dakika haberi! Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi (2)
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Son dakika haberi! Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi (2)

Son dakika haberi! Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'BÜYÜKLER DE GENÇLERİN ARASINA KARIŞABİLİR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini hatırlatarak, "Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler" dedi.

'BÜYÜKLER DE GENÇLERİN ARASINA KARIŞABİLİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini hatırlatarak, "Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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