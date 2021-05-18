Son dakika haberi: Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz
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Son dakika haberi: Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz

Son dakika haberi: Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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