Son dakika haberi: Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz

Son dakika sağlık haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.