Son dakika haberi! Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik...
Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun."
19.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:41
Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun."
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Kaynak: AA