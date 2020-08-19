Son dakika haberi! Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik... Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun."

Bakan Koca: "Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun." Kaynak: AA