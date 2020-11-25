Son dakika haberi | Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
25.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:16
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü