Son dakika haberi | Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."

25.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:16
Son dakika haberi | Bakan Koca:

Son dakika haberi: Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."

Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

Tasarruf sahipliği oranı yüzde 20,2 ile zirveye ulaştı
Tasarruf sahipliği oranı yüzde 20,2 ile zirveye ulaştı
Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 153 oldu
Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 153 oldu
Bakan Ersoy: 'Hiçbir izlenme oranı insan hayatından değerli değildir'
Bakan Ersoy: "Hiçbir izlenme oranı insan hayatından değerli değildir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Koca: "Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9." - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 20:16:37. #1.14#
title