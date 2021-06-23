Son dakika haberi... Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberi... Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine ve MKYK üyelerine bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son ankette Cumhur İttifakı'na kötü haber! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
Son ankette Cumhur İttifakı'na kötü haber! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı
İlçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekmişti! AK Partili başkan özür diledi
İlçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekmişti! AK Partili başkan özür diledi
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Emel Sayın Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 15:32:22. #1.13#

title