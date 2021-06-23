Son dakika haberi... Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini ve MKYK üyelerini aşılama çalışmaları konusunda bilgilendirdi

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.