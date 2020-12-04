Son dakika haberi | Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
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Son dakika haberi | Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

04.12.2020 08:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:26
Son dakika haberi | Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, illerdeki vaka artış oranını ve yoğun bakım doluluk oranını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya 'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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