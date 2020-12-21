Son dakika haberi: Bakan Koca, 4 ildeki koronavirüste gelinen son gelişmeleri paylaştı
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Son dakika haberi: Bakan Koca, 4 ildeki koronavirüste gelinen son gelişmeleri paylaştı

21.12.2020 23:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:36
Son dakika haberi: Bakan Koca, 4 ildeki koronavirüste gelinen son gelişmeleri paylaştı

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüsle mücadelede elde edilen son verileri paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüsle mücadelede elde edilen son verileri paylaştı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim" dedi. Bakanın paylaştığı tabloda Bursa ve Konya'da günlük vaka sayılarında yüzde 50, Kayseri'de vaka sayılarında yüzde 35, Tekirdağ'da ise yüzde 60 olduğu görüldü. Tabloda, "Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız" notu yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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