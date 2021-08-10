Son dakika haberi! Bakan Koca: 2 doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı (2)

Son dakika habere göre 'İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 MİLYONU GEÇTİ'Bakan Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini belirtti.