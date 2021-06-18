Son dakika haberi... Bakan Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı (2)
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Son dakika haberi... Bakan Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı (2)

Son dakika haberi... Bakan Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre '40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK'Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen aşı takvimi doğrultusunda, aşılama çalışmaları sürüyor.

'40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK'

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen aşı takvimi doğrultusunda, aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanmasıyla birlikte aşı çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada 40 milyonuncu doza ulaşıldığını duyurdu. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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