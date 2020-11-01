Son dakika haberi! Bakan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde
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Son dakika haberi! Bakan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde

01.11.2020 04:40 | Son Güncelleme: 01.11.2020 04:45
Son dakika haberi! Bakan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katıldı. 

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığımız toplantıda, afet süreci yönetiminde görev alan çalışma arkadaşlarımızla durumu değerlendirdik. Depremin üzerinden yaklaşık 35 saat geçti. Şu an yapılabilecek her şey için ihtiyaçları belirleyip, eylem planları üzerine istişarelerde bulunduk" dedi. 

'HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI'

Bakan Koca ayrıca, enkazdan 70 yaşındaki bir depremzedenin sağ kurtarıldığını açıkladı. Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. Bu gece 01.00 sularında, depremden tam 34 saat sonra, 70 yaşındaki Ahmet amcamız, UMKE ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Geçmiş olsun Ahmet amca. Bizi mutlu eden sözün için de teşekkür ederiz; umudumu hiç kaybetmedim."


Son dakika haberi! Bakan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde
Son dakika haberi! Bakan Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut Karadağ

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