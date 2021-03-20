Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli güreşçi Kerem Kamal'ı kutladı
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli güreşçi Kerem Kamal'ı kutladı

20.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:11
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli güreşçi Kerem Kamal'ı kutladı

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 yenerek kota alma hakkı elde eden Kerem Kamal için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal'ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal'a Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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