Son dakika haberi: Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 heyecanını şimdiden yaşamaya başladıklarını vurguladı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edileceğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi oyunlara katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Tam 18 branşta boy gösterecek Türk sporcularımız arasında bu sene ilk defa kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımımızı, atletizm yürüyüşte tam kadro, maraton erkeklerde tam kadro, karatede dağıtılan 8 kotanın 7'si, tekvando kadınlarda verilen 4 kotanın tamamını alan sporcularımızı da yarışmalara gönderiyoruz. Kadın boksta ve yelken kadın 470 sınıfında ilk defa olimpiyatlara katılıyoruz." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara katılım sayısıyla ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "Tam 114 sporcu ile katıldığımız 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra, ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek. Oyunlarda 49'u kadın, 59'u erkek sporcumuzla ülkemizi temsil edeceğiz. Uzun süredir boks, atletizm, cimnastik, karate, yelken, yüzme gibi bireysel sporlarda da elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımız, olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Kalplerimizin her saniye sizlerle birlikte olduğunu unutmamanızı özellikle rica ederim. Tokyo'da da hepimiz biriz, birlikte tek yüreğiz. Yolunuz açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süreli hazırlıkları ve sporcuların azimli çalışmaları sayesinde bu sene olimpiyatlarda bazı ilkleri yaşayacaklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere bu toplantıda eşlik etmeleri için özellikle Kadın Voleybol Milli Takımımızın yanında olmak istedik. Bildiğiniz gibi Tokyo'ya takım sporları dalında sadece Kadın Voleybol Milli Takımımız katılmaya hak kazanmıştı. Aslında tüm takımlarımız sahaya çıktıkları her maçta son sayıya kadar cansiparane bir şekilde performans sergilemekte ve bizlerin göğsünü kabartmaktadır. Rakip kim olursa olsun, maç sonunda galip gelemediğinde üzülen bir nesle sahip olmak, beklentilerimizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bizleri alıştırdıkları zaferler için tüm sporcularımıza burada bir kez daha milletimiz adına minnet duygularımızı sunuyoruz. Çıkmakta olduğunuz bu zafer yolculuğunda başarılarınıza bir yenisini daha eklemenizi en içten duygularımızla temenni ediyoruz. Hazırlıklarını bizzat yakından takip ettiğim kıymetli sporcularımız ile birlikte olimpiyat heyecanını şimdiden fazlasıyla yaşamaya başladık."

"Daha önce sporcumuzun olmadığı branşlarda, bugün Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanıyoruz"

Hedeflerine ulaşmış olmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını aktaran Kasapoğlu, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde uzun soluklu bir yola çıktığımızın farkındaydık. Bu yolun sonunda ulaşmak istediğimiz amacımız, sporu seven, katıldığı her alanda başarıyı hedefleyen evlatlarımıza ilham kaynağı olmak, rakiplerinin bile saygısını kazanacak bir kuşak yetiştirmek, her alanda bayrağımızı en yukarılara taşıyabilmek. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, hamdolsun bu hedeflerimize ulaşmış olduğumuzu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 19 yılda lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Daha önce sporcumuzun olmadığı branşlarda, bugün Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanıyoruz. Anadolu'nun köylerinde, yaylalarında tenis oynayan, hentbol oynayan, spora büyük bir tutkuyla bağlı bir kuşağımız var. Hoşgörüsüyle, merhametiyle, aklı, kalbi ve vicdanıyla insanlığın umudu olan bir gençliğimiz var. Çıktıkları yolda bayrağı gururla omuzlayıp en ileriye taşımanın gayretinde olan, bunu başardığında sevinç gözyaşları döken, sol göğsünün üstünde ay-yıldızı bir şeref nişanesi gibi taşıyan evlatlarımız var. Her biriyle iftihar ediyoruz." yorumunda bulundu.

Sporcuların Türk milletinin yüzünü güldürmek için hep daha iyisini yapma arzusunda olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türk sporunu yükseltmek için nasıl yürekli ve istekli şekilde çabaladıklarını, ter döktüklerini en yakından bilenlerden biriyim. İnanın o müsabakalardaki heyecanları ve azimleri, sonuç ne olursa olsun dünyaya bedel. Gittikleri müsabakalarda kalplerinde ve omuzlarında bir memleketi taşıyorlar. Tokyo 2020'de inşallah sporcularımızın bu heyecan ve azmine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Tokyo 2020'de Türk sporcuların yanlarında olacaklarını kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Her biri inanıyorum ki ay-yıldızımızı yükseltmek, İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletmek için canla başla ter dökecek. Çünkü onları iyi tanıyorum, emeklerine, heyecanlarına ve ne kadar istekli olduklarına bizzat şahidim. Çocuklarımız, sporcularımız Tokyo'ya bu istek ve heyecanla gidecek ve inanıyorum ki bütün Türkiye'nin kalbi, evlatlarıyla beraber Tokyo'da atacak. Sporcularımız da bunu yüreklerinde hissedecek. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına çok çalıştık, çok emek verdik. Tesislerimizle, yatırımlarımızla, proje ve faaliyetlerimizle Türkiye için artık 'Bir spor ülkesidir' ifadesini göğsümüzü gere gere kullanabiliyoruz hamdolsun."

Devletin bütün imkanlarını memleketin her bir köşesindeki çocuklarla buluşturduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Türk sporunu birkaç branşın arasında sıkışıp kalmaktan kurtardık ve daha öncelerde hiç sporcu yetiştirmediğimiz branşlarda artık şampiyonluklar kazanır hale geldik. Bu toprağın yetenekli çocuklarına yetenek taraması, potansiyel 'Dev Adamlara' 10 bin pota, hem okumak hem sporcu olmak isteyenlere sporcu bursu, 'Yüzme öğrenmek istiyorum' diyen herkese de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile el uzattık. Bu imkanları güçlendirerek, çoğaltarak gençlerimize ulaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Elde edilen başarıları Tokyo'da taçlandırmak istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Spora ve sporcuya olan desteğimizin, ilgimizin karşılığını hem Türkiye genelinde lisanslı sporcu sayımızdaki artış hem de özellikle son dönemde kazandığımız uluslararası başarılar ile aldık. Sporcularımız, centilmenlikleri, nezaketleri, saygı ve sevgileri ile Tokyo 2020'ye damga vuracak, buna bütün kalbimle inanıyorum. Kalplerindeki güzellikleri, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla paylaşacaklar. Bizim sporcularımız, gençlerimiz bu yönleriyle sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın ümidi, vicdanıdır." ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güzel bir başarı hikayesi yazdıklarını aktaran Kasapoğlu, "Bu gençlerin yetişmesinde emek veren ailelerine, sporcularımıza emek veren antrenörlerimize ve Türk sporunu yükseltmek idealine omuz veren spor camiamıza yürekten teşekkür ederim. Her şey Türkiye ve milletimiz için, bu memleketin istikbali olan gençlerimiz için. Önümüzde güzel kapılar var, o kapıları bir bir açacağız. Bunun için imkanımız, hevesimiz ve gücümüz var." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise oyunlara kısa süre kaldığını hatırlatarak, "Hepimizin bir hayali var. İnşallah bu hayali gerçekleştirebiliriz. Enerjimiz ve motivasyonumuz yüksek. Neler başarabileceğimizin farkındayız. Hem Türk kadınını hem de 'Filenin Sultanları'nı oyunlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncular ve teknik heyetle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, daha sonra milli voleybolcularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan